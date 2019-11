Violenza su donne: inaugurata 'Ogni mia casa', a Milano tornano le Ri-Belle

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - E' la casa della propria infanzia con la gatta e una luce particolare, un ricordo del proprio padre, oppure una canzone di Jovanotti. A venticinque donne che stanno cercando di uscire da situazioni di violenza è stato chiesto di raccontare cosa sia, per loro, casa: il risultato sono venticinque casette di legno dipinte, che raccontano il vissuto di ognuna di loro. Sono esposte da oggi, 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, nella sede del Sole 24 Ore per la mostra delle Ri-Belle "Ogni mia casa". Il progetto della cooperativa sociale La Grande Casa scs onlus, realizzato con il laboratorio artistico curato da Elisabetta Reicher, è promosso da Sorgenia, che per il secondo anno consecutivo ha scelto di dare il suo contributo per alzare il livello di attenzione sul tema, insieme a La Grande Casa, nella campagna #sempre25novembre.

"Il 'dopo' è l'investimento a cui dobbiamo pensare. I centri anti-violenza sono fondamentali, ma servono anche le case rifugio, che aiutano le donne a ripartire, a credere di nuovo in se stesse, e a capire che ce la possono fare insieme alla società civile", spiega Liviana Marelli, direttore generale de La Grande Casa e membro dell'esecutivo nazionale Cnca. Il tema della casa per queste donne è centrale: è nido, rifugio sicuro, ma anche gabbia e dolore. "Nel tempo abbiamo costruito percorsi di accompagnamento e oggi abbiamo nove case rifugio e otto case di housing sociale: la donna ha bisogno di essere accompagnata e di avere delle opportunità, di casa e di lavoro", spiega.

La 'casa' è anche al centro della campagna digital che fino al 15 dicembre consentirà a Sorgenia di donare energia alle case rifugio del Cnca: per contribuire basta cliccare sull'interruttore virtuale della pagina web sempre25novembre.sorgenia.it. Lo spot da 30 secondi dedicato all'iniziativa con Bebe Vio e Gessica Notaro, vittima di un'aggressione con l'acirdo, "sta raggiungendo due milioni di italiani", ha sottolineato Gianfilippo Mancini, amministratore delegato di Sorgenia.