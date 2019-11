Violenza su donne: Delrio, 'abbiamo buone leggi, serve nuova cultura'

Maltempo, Toti nel Savonese: "Fondamentale ridare viabilità a questo pezzo di Liguria"

(Agenzia Vista) Savona, 25 novembre 2019 Maltempo, Toti nel Savonese: "Fondamentale ridare viabilità a questo pezzo di Liguria" "Fondamentale ridare viabilità a questo pezzo di Liguria e poi dobbiamo mettere in campo un grande piano per le infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un video dalla strada provinciale ...