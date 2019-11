Maltempo: M5S presenta mozione per stato calamità naturale per ennese

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Stiamo pagando a prezzo carissimo anni di incuria e abbandono del nostro sistema viario. Gli eventi calamitosi di fine ottobre e quelli di queste ore hanno letteralmente messo in ginocchio i collegamenti nell’ennese. Ho presentato una mozione che impegna il governo regionale a intervenire con urgenza per realizzare nei tempi più brevi possibili il ripristino delle infrastrutture viarie, irrigue e di rete distrutte e danneggiate". Così la deputata del M5S all'Ars Elena Pagana che ha depositato una mozione che impegna il governo regionale a dichiarare lo stato di calamità naturale per i danni provocati alla rete viaria del territorio ennese colpito dai violenti nubifragi.

Pagana ha sottolineato la richiesta di interventi urgenti per il territorio anche al vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri oggi nell'ennese per un vertice. "In queste ore - aggiunge Pagana - sto ribadendo la necessità di interventi urgenti e inderogabili anche al governo nazionale. Il viceministro Cancelleri sta mostrando massima attenzione e vicinanza al nostro territorio. Sappiamo bene che recuperare anni di abbandono per via dei pasticci della politica, vedi la riforma sulle province che ha praticamente azzerato gli interventi di manutenzione delle strade di competenza di quell’ente ormai dismesso, non è semplice ma adesso bisogna partire. Un territorio senza strade è un territorio morto. Il mio impegno a rappresentare questo disastro è massimo".