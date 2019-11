Violenza su donne: Martella, 'per battaglia centrale ruolo informazione'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Il contrasto alla violenza sulle donne richiede una molteplicità di interventi che vanno dai maggiori investimenti nei servizi sociali di protezione e reinserimento lavorativo delle vittime, al rilancio dei consultori, ai progetti educativi per i giovani nelle scuole e nelle università. Ma in questa battaglia doverosa anche il ruolo dell’informazione ha un’importanza centrale”. A dirlo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, Andrea Martella.

“Il compito degli operatori dell’informazione è particolarmente delicato. Non si tratta solo di tenere costantemente acceso il riflettore sugli episodi che purtroppo si ripetono incessantemente anche nel nostro Paese. Alla cruda cronaca dei fatti – prosegue Martella - è indispensabile aggiungere un valore aggiunto, quello dell’informazione come strumento di sensibilizzazione, di trasformazione culturale, di affermazione della civiltà del rispetto nei confronti delle donne".

"Un ruolo dunque di grande responsabilità che, a maggior ragione, porta a considerare il rafforzamento dei sostegni al settore anche come forma di investimento sociale”.