Cittadinanza: Nobili, 'se Pd fa sul serio convinca M5S'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La stagione dei diritti in Italia ha coinciso col governo Renzi, Monica e Lia dovrebbero ricordarselo. È grazie a quell’esperienza che le unioni civili sono diventate realtà in Italia e che lo Ius culturae è stato approvato in prima lettura alla Camera”. Lo dice il deputato di Italia Viva Luciano Nobili rispondendo alle parlamentari Pd, Monica Cirinnà e Lia Quartapelle.

“Dopo il governo Renzi, niente. Mentre noi - sottolinea- abbiamo continuato a batterci e a raccogliere firme. Va bene tutto, tranne l’ipocrisia su temi che toccano così da vicino la vita delle persone”.

“Il Pd ha improvvisamente deciso di fare sul serio su Ius culturae? Non ci risulta. Ma così fosse, ha so lo una cosa da fare: convincere il M5S, con il quale ha deciso di costruire un’alleanza stabile e permanente per il futuro invece che - conclude Nobili - sollevare il tema per polemiche fuori tempo massimo senza volerlo affrontare davvero, mentre il Paese é comprensibilmente concentrato su altre emergenze”.