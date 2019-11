Violenza su donne: a Corleone una panchina rossa e un centro di ascolto

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una panchina rossa e un centro d’ascolto per le donne. E' così che anche Corleone dice 'no' alla violenza sulle donne. Questa mattina, in piazza Garibaldi, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta ai comportamenti violenti subiti ogni giorno dalle donne, e a breve in paese sarà aperto un centro di ascolto per le vittime con un team di donne a disposizione delle donne.

La mozione per la panchina rossa era stata presentata in Consiglio comunale dal gruppo Diventerà bellissima, ma all’inaugurazione di oggi hanno partecipato esponenti sia di maggioranza che di opposizione. Per quanto riguarda invece il centro di ascolto al momento ne fanno parte un avvocato, una psicologa e una criminologa - Sono Marilisa Badami, Delia Raimondi e Veronica Castro - a cui presto si aggiungeranno altre figure professionali. L'obiettivo è fornire consulenza in forma assolutamente anonima e protetta non solo a Corleone, ma anche nell’hinterland.