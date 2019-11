Gela: scavi per cablare la città, scoperta una necropoli arcaica

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Nuove scoperte archeologiche a Gela dove i lavori realizzati da Open Fiber per il cablaggio della città stanno portando a luce importanti reperti. Dopo il ritrovamento del sarcofago e dello scheletro integro di due settimane fa, adesso durante gli scavi, condotti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Caltanissetta, in via di Bartolo è stato individuato un lembo di necropoli di età arcaica, risalente al VII-VI secolo avanti Cristo. Durante gli scavi sono state individuate due sepolture delle quali la più antica è costituita da un'hydria (un vaso con collo e corpo di diversa dimensione, normalmente utilizzato come contenitore d'acqua ma anche come urna cineraria) con fine decorazione a onda continua sull'orlo dove sono state ritrovate le piccola ossa di un neonato.

Il livello di frequentazione della necropoli appare ricchissimo per la presenza di innumerevoli frammenti di stile proto corinzio, corinzio e attico. "Ancora una volta - sottolinea il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - Gela si conferma come uno dei luoghi siciliani che può raccontare una parte importante della nostra storia antica. Due importanti ritrovamenti archeologici, a breve distanza l’uno dall’altro, dimostrano l’impegno costante nel lavoro di tutela portato avanti dall’assessorato dei Beni culturali e la soprintendenza di Caltanissetta".