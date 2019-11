Sicilia: un Museo del mare nella chiesetta sconsacrata di Marzamemi

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - La chiesetta sconsacrata di San Francesco di Paola a Marzamemi, nel siracusano, sarà restaurata e diventerà un Museo del mare. L'intervento, voluto dalla Regione siciliana e proposto dall'ex assessore Sebastiano Tusa, è stato finanziato con 600mila euro del Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020-Patto per la Sicilia. I lavori saranno consegnati mercoledì 27 novembre all'impresa Cavarra Vincenzo di Noto che si è aggiudicata l'appalto. Saranno consolidate le strutture murarie e riprese le decorazioni interne, inoltre i locali saranno adeguati per l'allestimento di una sala espositiva di reperti di archeologia subacquea. Previsto anche il recupero degli altari laterali mentre sul prospetto principale sarà eseguito il restauro delle parti in pietra arenaria.

"Un progetto - evidenzia il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - caro al compianto assessore Sebastiano Tusa: è stato lui infatti a propormi di trasformarla in un Museo del mare, proprio per la sua vicinanza con la Tonnara di Marzamemi, anch'essa da restaurare in modo da rendere ancora più prezioso questo suggestivo borgo marinaro. Nel giugno 2018, trovandomi sul posto, ho assunto l'impegno di accelerare le procedure per arrivare alla gara: impegno mantenuto".