Palermo: Regione pronta a comprare Albergo delle Povere (2)

(Adnkronos) - I contatti con il cda dell'Ipab sono stati già avviati a livello informale e l'Istituto ha manifestato disponibilità a vendere all'assessorato dei Beni culturali. L'importo dovrà essere determinato dal Dipartimento regionale tecnico. In ogni caso, qualora non dovesse essere raggiunto un accordo, la Regione disporrà comunque l'acquisizione dell'immobile mediante espropriazione per pubblica utilità. Un'azione che, oltre a rispondere a evidenti interessi di tutela e di conservazione del complesso edilizio, risulta quantomai stringente proprio per la volontà manifestata dall'Ipab di affittare i propri locali anche in modo frazionato.

L'Albergo delle Povere, che fino ai primi anni dell'800 si chiamava Real albergo dei poveri, fu progettato dall'architetto Orazio Furetto nel 1746 e venne inaugurato nel 1772 con lo scopo di accogliere i disabili meno abbienti, giovani vagabondi e orfani. Nel gennaio del 2004 è stato dichiarato dalla Regione di interesse culturale.