Sanità: domani manifestazione a Palermo, Figuccia (Udc) 'Non si può morire di attese'

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Tempi biblici per ricevere le opportune assistenze e le cure mediche. Una sanità al collasso quella siciliana, dove i centri di prenotazione scoppiano di gente speranzosa che dopo ore di attesa agli sportelli, portando tra le mani carpettine e ricette, viene catapultata verso tempi biblici per una mera visita specialistica". A dirlo è il deputato dell'Udc all'Ars Vincenzo Figuccia annunciando per domani, martedì 26 novembre, dalle 9.30, a piazza del Parlamento, a Palermo, una manifestazione "per rivendicare l'articolo 32 della Costituzione, troppo scontato al punto da essere dimenticato".

"Manca il personale medico e mancano soprattutto strutture ospedaliere idonee a soddisfare il fabbisogno regionale - afferma - Si fugge, naturalmente per chi può, verso le altre regioni per sottoporsi in tempi umani alle visite necessarie. Gli altri sono condannati alle attese che talvolta diventano questione di vita o di morte. Dall'assessorato alla Sanità pretendiamo azioni concrete che invertano una tendenza disastrosa e che rompano un silenzio ingiustificabile. Anche per questa ragione ho presentato un'interrogazione all'Ars: per chiedere inoltre l'apertura di reparti mancanti e l'adeguamento anche per l'area della Sicilia occidentale agli standard regionali. Siamo stanchi di veder soffrire i siciliani che senza colpe, si ritrovano ad affrontare calvari insopportabili".