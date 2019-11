Padova: Marcato (Lega), 'in città è allarme criminalità'

Padova, 25 nov. (Adnkronos) - "a Padova aumentano i furti, le aggressioni, l’insicurezza, e la sinistra della descrescita e delle tasse propone lo ius soli e lo ius culturae. È da irresponsabili” polemizza il responsabile sicurezza e immigrazione della Lega-Liga Veneta Roberto Marcato che sottolinea “è nostro dovere stare dalla parte dei cittadini e delle forze dell’ordine”.

"È un vero e proprio allarme criminalità quello che Padova sta vivendo da quando il Pd governa la città, come denunciano i commercianti, non si contano più le aggressioni e le situazioni di degrado e pericolose, cui sono sottoposti quotidianamente. È un fatto - tuona il responsabile sicurezza e immigrazione della Lega-Liga Veneta Roberto Marcato - che, come succede a livello nazionale, da quando il Pd governa Padova la sicurezza non è più una priorità. E pensare che la soluzione del Pd alla criminalità e al degrado è riproporre lo Ius Soli, lo Ius culturae e demolire il decreto sicurezza! Mentre Padova rimane ostaggio di spacciatori, oltre che di furti, degrado e risse. È una situazione allarmante che mette a rischio i cittadini onesti e il lavoro dei nostri commerciati".

"La ricetta è semplice: certezza della pena e applicazione della legge! È stupefacente che la sinistra non si accorga di quanto sia dannoso per l’intero Paese la sua politica buonista e permissiva. E l’amministrazione di Padova cosa fa? Nulla. Prima di lanciare la corsa contro Zaia, pensassero a restituire ai padovani il minimo sindacale di sicurezza che si meritano”, conclude.