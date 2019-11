Palermo: da Regione 300mila euro per recupero Castello Utveggio (2)

(Adnkronos) - Per Castello Utveggio è in fase di realizzazione anche un secondo progetto che ne prevede l'efficientamento energetico. Un maxi piano, quello messo in campo dal governo Musumeci, per ridurre i consumi e ottenere risparmi negli edifici pubblici già finanziato dalla Regione con quasi trenta milioni di euro, con risorse provenienti dal Po Fesr 2014/2020 (azione 4.1.1). Il decreto di approvazione della graduatoria è stato già pubblicato. A Castello Utveggio sono destinati quasi sei milioni di euro.