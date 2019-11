Sardine: su Fb di nuovo on line, 'pagina non presenta violazioni'**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La pagina 6000 sardine è di nuovo on-line!", si legge in un post sulla pagina Facebook della Sardine da ieri oscurata e oggi di nuovo on line. "La pagina non presenta violazioni", specificano gli amministratori e aggiungono: "In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici sull'accaduto, se dovesse succedere di nuovo, invitiamo tutti a pazientare e non creare pagine, gruppi o eventi alternativi. Generano confusione e disorientamento. Ogni attacco o problema sui social riempirà semplicemente di più le piazze. Per chi non l'avesse capito...Grazie a tutti! #6000sardine".