Violenza sulle donne: da Unipd due iniziative di sensibilizzazione

Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - Oggi, nella Giornata internazionale dedicata a tutte le donne vittime di violenza e femminicidio l'Università di Padova aderisce anche quest’anno alla campagna 'Posto occupato', tenendo un posto occupato come gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. L’Università, inoltre, propone in questa giornata anche un’attività all’interno del progetto One Book One City Padova: alcune ragazze vestite con il costume della protagonista de Il racconto dell'ancella, il libro di M. Atwood al centro della quarta edizione del progetto di lettura individuale e collettiva realizzato dall'Ateneo con il Comune di Padova, passeggiano nelle diverse sedi dell'Università distribuendo segnalibri e citazioni tratte dal romanzo, allo scopo di sensibilizzare contro azioni di violenza, abusi e soprusi nei confronti delle donne.