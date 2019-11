Sicilia: al via settimana prevenzione malattie sessualmente trasmissibili

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Prende il via oggi in Sicilia la settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, promossa dall’Assessorato regionale per la Salute. Fino a domenica 1 dicembre, in 40 ambulatori, consultori o unità mobili presenti su tutto il territorio siciliano, sarà possibile effettuare gratuitamente screening specifici, ricevere informazioni, ottenere supporto medico e psicologico. I servizi sono rivolti dalle nove Asp dell'isola alla popolazione in età compresa tra i 18 e i 40 anni e oltre ad essere gratuiti, non richiedono alcuna prenotazione, né ricetta medica. Sarà possibile effettuare lo screening ematico, i tamponi e gli esami delle urine per individuare epatiti, sifilide, HIV, clamidia, gonorrea. I punti d’accesso saranno aperti da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre dalle 8 alle 17. Domenica 1 dicembre dalle 8 alle 12.