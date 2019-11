Iv: Renzi, 'cresciamo tanti cercano casa fresca e innovativa'

Usa, Bloomberg: corro per sconfiggere Trump e ricostruire America

New York, 25 nov. (askanews) - Le prossime elezioni presidenziali americane potrebbero vedere lo scontro tra due milionari. "Correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l'America", è quanto ha detto in una nota Micheal Bloomberg, 77 anni, ufficializzando la sua candidatura alle primarie democratiche per le presidenziali del 2020. "Non possiamo permetterci altri quattro ...