Manovra: Renzi, 'anziché tassare smaltiamo rifiuti e plastica'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Mercoledì sarò in Emilia Romagna a visitare alcune aziende della Plastic Valley. Se vuoi combattere l’inquinamento non devi alzare le tasse: devi favorire l’economia circolare. Noi abbiamo alcuni esempi di eccellenza assoluta e l’Italia - grazie ai giganti come Eni, Enel e Snam e alle strutture private - potrebbe agevolmente diventare la Silicon Valley dell’economia circolare". Lo scrive Mattero Renzi nella enews.

"Ma, per essere credibili, anziché tassare e tartassare i cittadini, iniziamo a smaltire i rifiuti, cominciando da Roma. I rifiuti sono una ricchezza, la materia prima per il riuso e il riciclo: solo noi italiani buttiamo via soldi pagando per portare i rifiuti all’estero. Anziché mettere tasse sulla plastica, facciamo gli impianti per riciclarla e trasformarla".