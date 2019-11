Veneto: assessore ambiente, 'realizzare bacini a tutela territori rivieraschi'

Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - La Regione Veneto ha disposto, nel tardo pomeriggio di ieri, l’apertura del bacino di laminazione di Montebello (Vicenza). Ne dà notizia l’assessore regionale all’ambiente e difesa del suolo Gianpaolo Bottacin, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

“La decisione è stata presa a scopo precauzionale, visto il livello che era stato raggiunto dal Guà – spiega l’assessore regionale - ricordiamo che il bacino di laminazione di Montebello, nel vicentino, risale al 1926 ed è l'ultima grande opera idraulica realizzata in Veneto prima del 2010, anno in cui, con l'avvento della giunta Zaia, si è dato avvio alla realizzazione di numerosi bacini di laminazione per scongiurare esondazioni dei fiumi.”.

“I bacini di laminazione – chiarisce Bottacin - consentono di invasare acqua in maniera controllata in aree non urbanizzate e che normalmente sono destinate a uso agricolo. Questo solo quando i corsi d'acqua raggiungono livelli preoccupanti. L'attivazione del bacino di Montebello dimostra, ancora una volta, la necessità di realizzare queste opere senza se e senza ma.”.