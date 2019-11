Italia Viva: Mor, 'no retroscena su nascita Iv, misura era colma'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "So bene che i lettori più curiosi cercheranno di scorgere tra le pagine di questo saggio qualche rivelazione o di cogliere chissà quale segreto relativo al 'dietro le quinte' dell’operazione che ha condotto una parte di deputati e senatori del Partito Democratico alla scissione che ha visto nascere Italia Viva. Costoro resteranno probabilmente delusi: non c’è nessun retroscena da svelare, nessuna testimonianza da escutere. C’è però la verità: la misura era ormai colma". Lo racconta Mattia Mor in 'L'Italia è Viva!', edito da Paesi Edizioni, in libreria dal 5 dicembre.

"Se c’è una data di nascita di Italia Viva va individuata nel giorno seguente il giuramento dei sottosegretari del Conte bis, avvenuto come noto il 16 settembre 2019: era questo il solo modo responsabile per non mettere in difficoltà il Governo. Italia Viva ha allargato la base parlamentare di sostegno al Governo, grazie a coloro che ci hanno raggiunto da fuori del Pd e, soprattutto, ha deciso la scissione dai democratici all’atto della formazione del Governo e non prima".