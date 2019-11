Iv: Boschi, 'nostra visione futuro diversa, a partire da valorizzare donne'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Decidere di dar vita a una nuova forza politica non è mai semplice. Ricominciare da zero è sempre una sfida" Ma "più passa il tempo, più sono convinta che la nostra passione sarà contagiosa: ogni giorno aumentano le adesioni a Italia Viva". Lo scrive Maria Elena Boschi nel capitolo 'Fattore Donna' del libro di Mattia Mor -'L'Italia è Viva!', edito da Paesi Edizioni- primo saggio politico sul nuovo partito di Matteo Renzi.

"Vogliamo offrire agli italiani e alle italiane una visione per il futuro nuova, diversa da tutti, anche del Partito Democratico. (...) Alle prossime elezioni politiche, per essere più chiari, Italia Viva sarà avversaria dei Cinque Stelle e non certo alleata" e poi "il Pd, a volte, sembra più preoccupato della propria organizzazione interna, di come cambiare lo statuto, dell’equilibrio tra correnti, che non da quello che sta succedendo fuori dal Nazareno. Italia Viva vuole essere invece una forza che parla soprattutto ai cittadini e con i cittadini".

E alle donne. "La scelta della valorizzazione delle donne, della loro intelligenza e delle loro competenze è un punto rilevante della nostra Carta dei Valori", aggiunge Boschi, e "in questa prospettiva, un cardine della nostra azione di governo è il Family Act".