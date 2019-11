Iv: Bellanova, 'Italia Viva è la casa del futuro'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "L’annus horribilis che ci apprestiamo a lasciare alle spalle ci ha visti protagonisti di una vittoria importante. L’abbiamo ottenuta in parlamento, contrastando il populismo e il suo alfiere Matteo Salvini (...) ma non può certo bastare". Lo scrive Teresa Bellanova nella prefazione al libro di Mattia Mor, 'L'Italia è Viva!', primo saggio politico sul nuovo partito di Matteo Renzi in libreria dal 5 dicembre, edito da Paesi Edizioni.

"Non ci intimorisce il domani, non ci spaventa ripartire da zero. Occorre un 'ritorno al futuro' per ricominciare daccapo, con più convinzione che mai. (...) Un progetto giovane, certo. Ma vero. Diceva Giorgio La Pira che 'i giovani sono come le rondini, vanno verso la primavera'. Noi vogliamo fare lo stesso, ampliare l’orizzonte politico andando verso una nuova stagione". Conclude Bellanova: "Siamo la casa del futuro, non quella della nostalgia. Perché la politica è futuro, per definizione. E sta arrivando".