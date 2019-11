Iv: Bellanova, 'Italia Viva segnale per chi vuole tornare a impegnarsi'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Costruire una nuova casa per le donne e gli uomini di questo Paese" è questo "e lo spirito e il motivo per cui abbiamo scelto di dar vita a Italia Viva". Lo scrive Teresa Bellanova nella prefazione al libro di Mattia Mor, 'L'Italia è Viva!', primo saggio politico sul nuovo partito di Matteo Renzi in libreria dal 5 dicembre, edito da Paesi Edizioni.

"Guardiamo a quell’Italia viva e vitale – fatta di passioni e di partecipazione, di competenza e di cultura, di eccellenze e di coraggio, di ascolto e compassione – che ha atteso a lungo un segnale per mettere a fattor comune il proprio impegno. Quel segnale siamo noi", scrive il ministro Bellanova.