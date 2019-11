Iv: 'L'Italia è Viva!', primo saggio su nuovo progetto politico Renzi (2)

(Adnkronos) - Nelle pagine del libro, "il primo in assoluto sul più̀ giovane partito in circolazione, sono approfonditi la genesi del percorso politico di Renzi dal suo esordio sulla scena nel 2012 sino agli anni del Governo, fino alla creazione di Italia Viva, le proposte di legge depositate in Parlamento, le ricette economiche per far ripartire il Paese, la carta dei valori e la visione del futuro". Edito da Paesi Edizioni, 'L'Italia è Viva!' sarà in libreria dal 5 dicembre e sarà presentato in anteprima mercoledì 4 a Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma, alle ore 17:30 presso la sala Antares, alla Nuvola di Fuksas.