Migranti: Sciurba (Mediterranea) al governo, 'non distogliete lo sguardo da questi morti'

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - "Non distogliete lo sguardo da questi morti, voi ministri di questo governo che scegliete di continuare a finanziare miliziani collusi coi trafficanti invece che evacuare le persone intrappolate nella guerra libica". E' la denuncia all'Adnkronos di Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, commentando il naufragio di Lampedusa con venti dispersi.

"Voi governanti che avete blindato le frontiere per calcoli elettorali e posti in parlamento, costringendo ogni persona in fuga a diventare naufraga - dice Sciurba - Voi che tenete tra le onde le navi che salvano, nonostante tutto, la dignità di questo paese e dell'Europa, e decidete per vigliaccheria di prolungare la sofferenza di altri esseri umani che hanno attraversato l'inferno e che hanno la sola colpa, evidentemente, di non essere morti anche loro".

"Non distogliete lo sguardo, ma non fingete di piangerli, non ne avete alcun diritto - aggiunge ancora - E per l'ex ministro che si permette di strumentalizzare anche questi corpi martoriati non restano più parole ma solo la certezza che la Storia racconterà di questo cinismo, di questa cattiveria, e ci sarà un momento del mondo migliore di questo in cui l'umanità si chiederà ancora come sia potuto accadere".