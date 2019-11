Maltempo: Di Maio, 'comuni non possono affrontare messa in sicurezza territori'

Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Quello che sta vivendo in questo momento Licata lo hanno vissuto altri comuni siciliani dallo scorso 25 ottobre. E succede ormai da anni in questo periodo dell'anno". Così Luigi D Maio a Licata (Agrigento). "Sono fenomeni atmosferici che si trasformano, cambiano e peggiorano. E non è possibile che questo comune come altri del nostro martoriato Sud possano affrontare le sfide di progettazione, messa in sicurezza, riqualificazione con strutture tecniche comunali che sono di pochissime unità", ha detto.