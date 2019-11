Maltempo: Di Maio, 'città del Sud trattate da serie C, non c'è solo Venezia'

Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Le nostre città del Sud, le nostre regioni, rischiano sempre di essere trattati da serie B, però questa volta siamo arrivati alla serie C, perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava ricordarsi della Sicilia che 15 giorni prima aveva lanciato l'emergenza maltempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Comune di Licata (Agrigento), che ha subito ingenti danni per il maltempo. "Ieri ho chiesto scusa ad alcuni sindaci che ho incontrato - ha detto ancora - perché dovevamo muoverci con la stessa velocità con cui ci siamo mossi per Venezia. Perché non esiste una Italia di serie A e una di serie B. Però siamo contenti di esseri riusciti a stanziare i primi 10 milioni per la Sicilia, e non sono i soli".