Maltempo: Di Maio, 'mia presenza più importante di un comunicato stampa'

Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "La presenza responsabilizza molto di più le istituzioni di un semplice comunicato stampa. Qualcuno dirà che siamo venuti qui solo per fare annunci. Ma non è così, perché la presenza dello Stato suggella una collaborazione. Oggi mettiamo la firma istituzionale su una collaborazione". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando al Consiglio comunale di Licata (Agrigento). "Dobbiamo dare respiro alle aziende colpite dal maltempo", ha aggiunto parlando dei numerosi agricoltori che hanno subito ingenti danni per il maltempo.