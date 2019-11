Commercio: Di Maio, 'impegnato a fare conoscere eccellenze del nostro Sud'

Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Da ministro degli Esteri sono sempre più impegnato a fare conoscere a economie emergenti che viaggiano a ritmi incredibili di Pil ogni anno, come la Cina e l'India, le eccellenze delle nostre bellezze del nostro Sud. Alle esportazioni nel mondo dei prodotti italiani il Sud contribuisce solo per il 10 per cento". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri intervenendo al Comune di Licata (Agrigento). "Cioè di tutte le esportazioni solo il 10 per cento viene dal Sud", aggiunge. E siamo al centro di un Mediterraneo che non se la passa bene in questo momento con la crisi libica ma ci dobbiamo riuscire". "Molto spesso i nostri imprenditori sono la prima carta di credibilità che l'Italia ha all'estero", dice ancora. E parla di bottiglie di olio che vengono vendute in Cina "anche a 50 euro".