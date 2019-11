Maltempo: Di Maio, 'lavoreremo con i Comuni con la massima collaborazione'

Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Noi ci siamo come Stato centrale, lavoreremo con la massima collaborazione. Tutte quelle che possono essere le polemiche le lasciamo a quando non avremo più problemi. Ma bisogna lavorare tutti insieme". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando al Consiglio comunale di Licata (Agrigento). Il ministro degli Esteri ha quindi ricordato che il Consiglio dei ministri ha stanziato dieci milioni di euro "e non escludo che serva un altro stanziamento per la Sicilia".