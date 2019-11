Migranti: Di Maio, 'tema molto sentito da opinione pubblica, ci lavoro dal primo giorno'

Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Quella sugli immigrati è una questione fondamentale. Da ministro degli Esteri ci sto lavorando dal primo giorno. Questo è un tema molto sentito dall'opinione pubblica e l'Italia non deve restare sola". Lo ha detto il ministro Luigi Di maio intervenendo al Consiglio comunale di Licata (Agrigento) dove ha risposto ad alcuni consiglieri comunali. "Abbiamo dichiarato nei giorni scorsi, con nuovi decreti, paese sicuro alcuni paesi del Mediterraneo - dice - perché in questo modo quando queste persone arrivano qui noi possiamo dire in quattro mesi e non più in due anni se possono stare qui, nella maggioranza dei casi devono tornare indietro perché non hanno i requisiti". "Idem dopo il vertice della Valletta abbiamo sancito che chiunque arrivi in Italia debba essere ridistribuito. Adesso abbiamo il caso di una di queste navi che stanno arrivando e la ridistribuzione permette a queste persone di andare negli altri paesi europei. Sono d'accordo che non possiamo farlo da soli".