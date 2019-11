Enel Energia Tour a Cassino: eccellenze del territorio e contatto con le persone

(Adnkronos) - Scoprire le tipicità e le eccellenze italiane attraverso un camper. Enel Energia Tour è approdato a Cassino concludendo un viaggio iniziato in primavera e che ha toccato 50 località per promuoverne il patrimonio culturale e le tradizioni.

In primis le ricchezze gastronomiche, cucinate proprio sul camper e proposte al pubblico cassinate da un testimone d'eccezione, l'attore e cantante Andrea Dianetti volto noto dei programmi tv “Amici”, “I Cesaroni” e “Camera Cafè”. La polenta è stato il piatto tipico preparato a Cassino dallo chef Andrea D'Amato. Il popolare artista si è anche intrattenuto in maniera interattiva con le persone presenti negli Spazi Enel di Via Gaetano di Biasio 144 e Via Falaise 28.

Il taglio del nastro dell'ultima tappa è stato affidato al sindaco Enzo Salera che ha parlato di un servizio che guarda al sociale. Negli Spazi Enel, infatti, “persone anziane o che hanno poca confidenza con le nuove tecnologie, possono trovare supporto per pagare anche altre utenze o approfondire le questioni relative alla fornitura di energia”.

Nel corso dell'evento hanno preso parte i rappresentanti di Enel Energia che opera nel mercato libero Luca Lucchesi, Responsabile Mercato Area Centro e Aurora Viola Responsabile Planning, Performance&Quality Management Mercato Italia.

“L'iniziativa del tour intende promuovere e divulgare anche nel resto d'Italia i tesori di ogni luogo a beneficio del territorio e della collettività – hanno spiegato – E soprattutto intensificare e avvicinare il rapporto con le persone. E' un progetto che s'inserisce in un contesto in cui il cliente è libero di contattare e di avere una relazione con Enel attraverso il canale a scelta che può essere il telefono, il social o anche un canale fisico”.