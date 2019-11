Governo: Di Maio, 'desiderio di toglierci dalle mani ministeri, ma non molleremo'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Vedo che c'è il desiderio di toglierci dalle mani i ministeri che stiamo amministrando e nei quali stiamo facendo cose. Bene, ci possono pure provare ma chi ci vuole vedere morti deve sapere che non molleremo mai. Ci hanno provato per anni a metterci da parte ma non ci sono riusciti". Così Luigi Di Maio durante un incontro pubblico ad Augusta.

"Stiamo facendo cose non pensando ai voti e ai sondaggi ma a migliorare la vostra qualità della vita - ha aggiunto - Se avessimo pensato ai voti saremmo dovuti rimanere all'opposizione".