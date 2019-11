Giustizia: Di Maio, 'su prescrizione spero si trovi accoro con il Pd'

Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Spero si trovi accordo con i l Pd. Il ministro Bonafede sta facendo un grande lavoro di mediazione". Così Luigi Di Maio a Rosolini (Siracusa) parlando della riforma della giustizia. "Per noi il tema della prescrizione è un tema importantissimo - dice ancora - Ma confido nel fatto che ci possa essere un dialogo, perché la legge dice che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020. La nuova prescrizione è, ad esempio, una risposta alle famiglie dei morti per esempio della strage di Viareggio che hanno pagato gli effetti della prescrizione. Riformare la prescrizione vuol dire garantire ai colpevoli di essere puniti e di non farla franca perché hanno perso tempo. Lo dobbiamo a tante famiglie che ci chiedono una riforma della prescrizione e finalmente dal primo gennaio potrà essere legge". "Confido nel atto che sulla riforma della giustizia si possa trovare un accordo, e come M5S dobbiamo tutti stare vicini a Bonafede, perché sta provando una mediazione rospetto a visioni diverse. Ma tutti conoscono il M5S e sanno benissimo quali sono i nostri obiettivi".