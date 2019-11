Migranti: Open Arms, 'onde alte 4 metri, 73 a bordo'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Onde di oltre 4 metri previste in poche ore nel #Med. Continuiamo senza un porto sicuro dove far sbarcare le 73 persone che sono a bordo e senza autorizzazione per ripararci dal temporale. Questa è l'Europa oggi". Così su Twitter Open Arms, prima che il Viminale comunicasse l'indicazione di Messina come porto di sbarco.