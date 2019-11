M5S: Di Maio, 'Movimento sostiene compatto il premier Conte, serve contratto più forte'

Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Le stesse fake news che sono circolate su me e Beppe Grillo ci sono anche tra me e il Presidente del Consiglio. Il M5S è unito e compatto, sostiene queste governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare per altri tre anni". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a Rosolini (Siracusa). "Per farlo - dice - abbiamo bisogno di un contratto di governo molto più forte, è molto importante dire ai cittadini quando faremo cosa. Quindi, sarà importante nei prossimi giorni fare incontrare nei prossimi giorni i nostri capigruppo in Parlamento con le altre forze politiche di maggioranza. E da gennaio delineare una precisa road map delle cose da fare".