Migranti: sindaco Lampedusa, '143 in salvo dopo naufragio, continuano ricerche'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Naufragio a circa un miglio da Lampedusa. Le motovedette della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 143 migranti che erano a bordo di un barcone che si è rovesciato a largo dell'isola. "I migranti sono stati portati in salvo - racconta all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Totò Martello - e le motovedette sono uscite nuovamente per accertarsi che non ci siano persone in mare".