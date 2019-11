Violenza su donne: in migliaia in piazza a Palermo, 'Siamo rivolta' (2)

(Adnkronos) - Oggi le donne di Non una di meno Palermo sono scese in piazza "in difesa dei centri anti-violenza completamente definanziati" ma anche contro "la violenza mediatica". 'Gigante buono', 'amore non corrisposto', 'raptus di follia'. "Così il giornalismo e i media trasformano l'ennesimo femminicidio in una soap di sangue e passione - sottolinea Ferruggia - Un racconto volto a criminalizzare la donna e farci empatizzare con il carnefice. A questa narrazione che negli spot rappresenta le donne sole, sempre livide e rannicchiate ne stiamo costruendo un'altra di donne forti, capaci di autodeterminarsi e di reagire. Donne solidali che insieme si organizzano come abbiamo fatto oggi nelle piazze siciliane di Palermo e Messina, nella piazza di Roma e in tutte le piazze del mondo invase dalle donne che lottano".