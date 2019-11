Violenza su donne: in migliaia in piazza a Palermo, 'Siamo rivolta'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Migliaia di donne sono scese in piazza oggi a Palermo contro la violenza sulla donne. 'Siamo rivolta!' lo striscione di apertura della manifestazione che ha preso il via intorno alla 16.30 da piazza Politeama. Un monito per chi ancora sottovaluta la forza delle donne e che sottende un processo di trasformazione della società che sta cominciando. 'Il corpo è mio e lo gestisco io' uno fra gli slogan più ripetuti nel corteo che arriverà fino a piazza Pretoria. Qui le donne di Non una di meno Palermo caleranno dalla balconata di Palazzo delle Aquile lo striscione 'Risorse per consultori e centri anti violenza in Sicilia', una richiesta chiara e precisa alle istituzioni locali.

"Ormai da anni siamo nelle piazze e nelle strade della nostra città a ribadire che i femminicidi sono la punta di un iceberg fatto di oppressione - afferma Roberta Ferruggia di 'Non una di meno' Palermo - La violenza maschile esiste nel privato delle case, ma pervade ogni ambito della società e diventa sempre più strumento politico di dominio producendo solitudine, disuguaglianze e sfruttamento. Esiste infatti una violenza pubblica, che legittima quella privata, che passa per il sabotaggio sistematico della libertà di scelta delle donne che, nella nostra terra, si realizza non solo attraverso l’obiezione di coscienza ( che in Sicilia raggiunge l' 89%) ma anche tramite altri dispositivi".