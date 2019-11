Sanità: Asp Catania, al via settimana malattie sessualmente trasmissibili (2)

(Adnkronos) - "La prevenzione è fondamentale per contenere il proliferare di queste infezioni - spiega il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria catanese Antonino Rapisarda - È importante ricordare che le infezioni sessualmente trasmissibili riguardano entrambi i partner e, pertanto, è la coppia che in caso di contagio deve essere trattata per una eradicazione della malattia, impedendone così l’ulteriore diffusione. A maggior rischio di evoluzione sono quelle a trasmissione virale, tra cui l’Aids è sicuramente la più conosciuta. Per questa ragione non dobbiamo mai abbassare la guardia".