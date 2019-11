M5S: Fioramonti, 'Conte possibile candidato premier'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Di queste cose non mi interesso. Immagino" che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe essere il candidato premier del Movimento 5 stelle, "immagino che forse voglia fare altro, immagino che potrebbe succedergli di tutto in questi prossimi anni. Sta facendo un buon lavoro come presidente del Consiglio e saremo in grado di valutarlo alla fine di questo percorso". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.