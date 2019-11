Manovra: Fioramonti, 'su Iva intervento retorica da Italia viva'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Purtroppo su questa questione dell’Iva c’è stato un intervento retorico da parte di alcune forze politiche, in particolar modo da parte di Italia viva, che ha falsato la conversazione. Invece di comprendere che l’Iva si poteva aumentare in alcuni casi e abbassare in altri casi, redistribuendo risorse anche attraverso questo, si è deciso di bloccare 23 miliardi per sterilizzare la clausole di salvaguardia nella loro interezza. Questo è significato una manovra con poco altro per fare grandi investimenti”. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.