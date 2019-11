Siracusa: Barone (Uil), 'bene Musumeci su rilancio polo industriale, pronti a confronto'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Accogliamo positivamente l’apertura del presidente Musumeci in merito al rilancio del polo industriale siracusano. E’ giusto chiedere e finanziare progetti per creare buona occupazione in questa area e garantire un futuro ai lavoratori tutelando l’ambiente. Questo sindacato lo chiede da tempo". Così Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia.

"Completare le bonifiche iniziate e mai finite, difendendo uno dei più importanti poli industriali d’Europa, deve essere la priorità per il governo regionale - aggiunge - Per questo la Uil chiede l’apertura di un tavolo di confronto con l’obiettivo di rimettere al centro imprese e lavoratori. Un dialogo costruttivo, in questa fase di transizione energetica, è necessario per la crescita del territorio e per la salvaguardia dell’ambiente".