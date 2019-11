Violenza su donne: polizia Palermo scende in campo in piazza e in teatro

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - In piazza e in teatro. La questura di Palermo partecipa alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra lunedì 25 novembre. L’ormai celebre camper della polizia sarà in piazza San Domenico per tutta la mattina con un’equipe multidisciplinare di operatori specializzati, formata in prevalenza da donne, personale specializzato della questura e rappresentanti dei centri antiviolenza, con cui sarà possibile confrontarsi o segnalare eventuali episodi di violenza.

Sempre per lunedì, alle 9, la questura di Palermo insieme all'Università hanno organizzato, al Teatro Biondo, l’iniziativa 'Una sciarpa rossa' sul tema 'La violenza declinata: racconti scritti e narrati'. Alla tavola rotonda interverranno autorità e centinaia di studenti degli istituti secondari di secondo grado di Palermo e provincia. Nel foyer del teatro inoltre sarà allestito un front-office della polizia dove verranno distribuiti opuscoli informativi.