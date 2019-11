Palermo: Leone (M5S) 'tragedia agghiacciante, uniamoci per fermare tanta violenza'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Voglio rivolgermi a tutti i cittadini: serve l'impegno di ognuno di noi per diffondere la consapevolezza necessaria a fermare tanta violenza che ha la sua genesi in cause complesse e delicate che devono essere affrontate nel modo migliore con gli uomini maltrattanti". Così la senatrice palermitana del M5S Cinzia Leone, vice presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, commenta l'omicidio avvenuto ieri sera in provincia di Palermo dove una donna di 30 anni è stata uccisa a coltellate e colpi di bastone dal suo amante.

"Proprio mentre lo stadio Barbera si prepara a tenere 94 posti 'occupati' in memoria di altrettante vittime di femminicidio nei primi 10 mesi del 2019 - ha aggiunto - stanotte in provincia di Palermo un'altra donna ha perso la vita sotto i colpi della rabbia cieca, della ferocia di una persona con cui aveva una relazione. Una tragedia dai contorni agghiaccianti, come purtroppo succede quasi ogni tre giorni in Italia. Lo Stato, le istituzioni, la politica devono fare il massimo per contrastare questi orrori sul piano preventivo e repressivo. Stiamo lavorando tanto sul fenomeno".