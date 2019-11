Alto Adige: Van der Bellen, 'fieri e orgogliosi per quanto fatto insieme'

Bolzano, 23 nov. (Adnkronos) - "L'Alto Adige lega l'Italia all'Austria in un modo speciale e tutti possiamo guardare con grande fierezza e orgoglio a quello che siamo riusciti ad ottenere finora e soprattutto sono convinto che possiamo guardare al futuro con grande fiducia ed ottimismo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica di Austria, Alexander Van der Bellen, incontrando a Merano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare i 100 anni del Trattato di Saint-Germain e il 50/mo anniversario del “pacchetto per l’Alto Adige”.

"Insieme -ha sottolineato Van der Bellen- abbiamo fatto in modo che le forze distruttive della contrapposizione si superassero e insieme siamo riusciti a fare in modo che l'Alto Adige oggi sia una terra florida e pacifica. Con l'approvazione del 'Pacchetto' incominciò una nuova era nella politica dell'autonomia, ma anche una nuova era nei rapporti tra l'Italia e l'Austria".

"La politica per l'Alto Adige si lasciò alle spalle la fase del conflitto portato avanti, ahimè, anche con la forza e la violenza, aprendo invece la fase del dialogo in uno sforzo sincero per trovare soluzioni condivise".