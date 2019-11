M5S: Fioramonti: 'complimenti a gestione Di Maio ma c'è debolezza strutturale'**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle soffre di una grave debolezza: una mancanza di struttura e di organizzazione, per cui io devo fare i complimenti a Luigi Di Maio perchè non è facile gestire il Movimento 5 stelle, un impegno enorme da parte di una persona che io ho definito un po' un giocoliere: deve avere molti ruoli e giocare molte parti in commedia e questo rischia di essere una debolezza strutturale in questo Movimento, che invece porta degli elementi molto innovativi nel dibattito politico italiano". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Luca Fioramonti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg24.