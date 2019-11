Sardine: UniAttiva contro prof Fiorenzuola, 'studenti pensate con vostra testa' (2)

(Adnkronos) - 'Se vi becco in piazza renderò la vostra vita un inferno', ha scritto il docente sul suo profilo Facebook rivolgendosi ai suoi studenti e alla loro partecipazione alla manifestazione di domani delle 'sardine' prevista in concomitanza con l’arrivo in città del segretario della Lega Matteo Salvini.

"Sono parole ancora più gravi perché pronunciate da un docente - sottolinea Puccio - I professori dovrebbero essere i nostri maestri di vita, esempi da seguire. Le minacce non sono un modo per insegnare nulla e sono sempre una forma di violenza, anche se non fisica. Del resto è la forma di comunicazione tipica del partito (la Lega ndr) che questo professore forse rappresenta".