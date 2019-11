Violenza su donne: lunedì incontro all'Ars, Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Ogni 72 ore una donna viene uccisa e si tratta di una vera emergenza sociale". A dirlo è la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci che lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato all'Ars - alle 15 in Sala Mattarella -un incontro di studi sulla violenza di genere, il femminicidio e il 'codice rosso'.

"Sono ben sette milioni - aggiunge - le donne che subiscono qualche forma di abuso, da violenze domestiche a insulti verbali, stalking, fino ad arrivare al caso estremo del femminicidio. Il fenomeno ha radici di tipo culturale e occorre trattarlo con un approccio di tipo sistemico e strutturale: da una parte con la prevenzione, capace di contenere il fenomeno, dall’altra il potenziamento di tutti gli strumenti in campo per dare sostegno alle organizzazioni preposte, dislocate su tutto il territorio. I luoghi del sapere devono essere coinvolti, così da formare, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire dalle scuole. Ecco perché abbiamo coinvolto diversi istituti per accostarsi al tema e avere strumenti di conoscenza e di difesa".