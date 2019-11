Migranti: Open Arms, 'Ibrahim ha 4 anni. sogna di diventare medico e aspetta un porto sicuro'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - C'è anche un bimbo di 4 anni fra i 73 migranti tratti in salvo da Open Arms nei giorni scorsi e ora in attesa di aver assegnato un porto sicuro in cui poter sbarcare. "Ibrahim ha 4 anni e sogna di diventare medico - scrive su Twitter il fondatore di Open Arms Oscar Camps postando una foto del piccolo intento a guardare il mare dal ponte della nave che lo ha tratto in salvo - Chissà, forse 'domani' diventerà un eminente chirurgo che salva la vita ai nipoti di coloro che oggi gli impediscono di raggiungere un porto sicuro".