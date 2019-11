Alto Adige: Mattarella, 'esempio di autonomia a livello mondiale' (3)

(Adnkronos) - "Fiducia e lealtà -ha rimarcato Mattarella- sono state importanti nel rapporto che, anche su anche questo tema, si è sviluppato con la Repubblica d’Austria. E, quando questi elementi hanno prevalso rispetto a divisivi preconcetti, è stato possibile compiere importanti passi in avanti. Ogni qualvolta questi ingredienti sono mancati, si sono prodotte incomprensioni, le divergenze hanno prevalso, si è generato lo stallo".

"Le posizioni che Vienna e Roma hanno assunto riguardo alla questione alto-atesina sono ben conosciute e non serve richiamarle in questa sede. Mi sembra tuttavia utile ricordare come l’allora ministro degli Esteri, Giuseppe Saragat, nel ribadire la tradizionale posizione italiana -si era nel 1964 e di lì a pochi mesi sarebbe divenuto Capo dello Stato- ebbe ad aggiungere che la differenza di opinioni non 'avrebbe dovuto influire sulla soluzione della controversia, con una formula che rispettasse e salvaguardasse i due punti di vista'. Soluzione che trovò ventisette anni fa il riconoscimento di una piena e conclusiva composizione della vertenza in sede di Nazioni Unite. Come abbiamo ricordato insieme, con il Presidente Van der Bellen, qui a Merano".

"In questi anni, grazie a quell’approccio, il treno dell’autonomia dell’Alto Adige/Südtirol non soltanto procede, ma ha compiuto un lungo e positivo percorso. Questo spirito deve animare anche il nostro essere qui, insieme, oggi".